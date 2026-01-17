Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Dastur: Teris bata Dastur: Teris bata, 2025 Screening times in Aktau 18 January 2026

Dastur: Teris bata Showtimes – 18 January 2026 Screenings in Aktau

Tickets
All about film
Today 17 Tomorrow 18 Mon 19 Tue 20 Wed 21
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Dastur: Teris bata? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Nar Cinema TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, KZ
16:45 from 1400 ₸ 18:30 from 4500 ₸ 23:55 from 1500 ₸
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Qushaqtashy mama
Qushaqtashy mama
2026, Kazakhstan, Drama
28 Years Later: The Bone Temple
28 Years Later: The Bone Temple
2026, USA, Horror
Zhumaqtan bilet
Zhumaqtan bilet
2026, Kazakhstan, Comedy, Drama
Primate
Primate
2026, USA, Horror
Gipnoz
Gipnoz
2026, Kazakhstan, Drama
Playdate
Playdate
2025, USA / Canada, Action, Comedy
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Kyrgyzstan, Drama
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Kazakhstan, Comedy
Oiyn
Oiyn
2026, Kyrgyzstan, Detective
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more