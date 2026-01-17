Menu
Films
Dastur: Teris bata
Dastur: Teris bata, 2025 Screening times in Aktau
18 January 2026
Dastur: Teris bata Showtimes – 18 January 2026 Screenings in Aktau
Tickets
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
All about film
Today
17
Tomorrow
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Format
All
KZ
Group Screenings
Time
Cinemas
How do I book tickets for Dastur: Teris bata?
Select a showtime to book tickets online.
Legend
Help with tickets
Showtime
20:50
from 400 ₸
Started
20:50
from 400 ₸
Tickets Available
20:50
from 400 ₸
Low price
20:50
from 400 ₸
Nar Cinema
TRK Aқ Қala Mall, mikrorayon 29A, 51
2D, KZ
16:45
from 1400 ₸
18:30
from 4500 ₸
23:55
from 1500 ₸
