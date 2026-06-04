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Кассандра
Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Экибастузе
Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Экибастузе
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Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
21:50
от 1700 ₸
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