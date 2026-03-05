Меню
Фильмы
Ол сен емес
Расписание сеансов Ол сен емес, 2026 в Экибастузе
8 марта 2026
Расписание сеансов Ол сен емес, 8 марта 2026 в Экибастузе
Билеты
О фильме
Расписание
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ол сен емес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
13:10
от 1500 ₸
17:50
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Супер Мишка
Отзывы
2024, Китай, приключения, анимация
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
