Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Оно приходит снизу Расписание Оно приходит снизу (2025) в Экибастузе на сегодня

Расписание Оно приходит снизу (2025) в Экибастузе на сегодня

Оно приходит снизу
Оно приходит снизу После переезда женщина начинает замечать странности, происходящие в новом жилище. ужасы 2025 / Аргентина / Испания
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Павлодар

Завтра 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
12:15 от 1400 ₸
Полное расписание и билеты
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Рейс 298
Рейс 298
2026, США, триллер
Мальчик и лис
Мальчик и лис
2026, Франция / Бельгия, семейный, приключения
Демон скорости
Демон скорости
2026, США, ужасы
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
2026, Казахстан, комедия
Супергёрл
Супергёрл
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Агент Зеро
Агент Зеро
2025, Франция, боевик, триллер
Захват
Захват
2025, Кыргызстан, боевик, спорт
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
НТВ приготовил подарок для фанатов «Первого отдела»: вместо Брагина и Шибанова зрителей ждет «гремучая смесь»
2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко
Обожаете сериалы Netflix? Тест покажет, кто из любимых героев стал бы вашей идеальной парой
4 интригующих британских триллера популярных на Netflix: №1 привел в восторг самого Кинга
Считаю дни до выхода финала: что известно о 5 сезоне культового сериала «Извне»
Питер Джексон — не всегда гарантия успеха: этот фильм от создателя «Властелина колец» получил всего 25% на RT
Считаете финал «Форреста Гампа» слишком грустным? Но в книге он был еще хуже
Они улетают в космос, а вы — в запойный просмотр: 5 сериалов о новой жизни вне Земли с высокими оценками зрителей
За 9 сезонов зрителям не надоел: почему «Балабол» стал одним из самых живучих детективов НТВ
Лето в советском кино узнается с одного кадра: вспомните 5 фильмов СССР в нашем тесте
В лучших традициях Агаты Кристи: этот детектив — один из самых недооцененных сериалов 2025 года
В «Доме Дракона» есть три существа страшнее любой армии: эти драконы изменили историю Вестероса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше