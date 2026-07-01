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Оно приходит снизу
Расписание Оно приходит снизу (2025) в Экибастузе на сегодня
Расписание Оно приходит снизу (2025) в Экибастузе на сегодня
Оно приходит снизу
После переезда женщина начинает замечать странности, происходящие в новом жилище.
ужасы
2025 / Аргентина / Испания
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RU
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Время
Кинотеатр
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
12:15
от 1400 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
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