Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается

Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»

Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»

Давно я так не хохотала: залпом посмотрела «Зомби-детектив» с рейтингом 9,1 — не ожидала такой лёгкости и милоты

Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером

Как возлюбленная Шибанова спасла жену Брагина из «Первого отдела»: вы могли не заметить этот момент

Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке»

«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала

Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец»

Этот фильм Андресяна заработал самый высокий рейтинг: драме о войне не могут простить только Прилучного и армянских женщин с филлерами

Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет