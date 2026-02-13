Меню
Киноафиша
Фильмы
Ғашықпын саған
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Экибастузе
14 февраля 2026
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 14 февраля 2026 в Экибастузе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ғашықпын саған»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
11:40
от 1200 ₸
