Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Қызым Расписание сеансов Қызым, 2026 в Экибастузе 6 февраля 2026

Расписание сеансов Қызым, 6 февраля 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Қызым»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
18:30 от 1700 ₸ 22:00 от 1700 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше