Меню
Киноафиша
Экибастуз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Тәубе
Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Экибастузе
3 февраля 2026
Расписание сеансов Тәубе, 3 февраля 2026 в Экибастузе
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тәубе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
13:20
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667