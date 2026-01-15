Меню
Киноафиша Фильмы Жұмақтан билет Расписание сеансов Жұмақтан билет, 2026 в Экибастузе

Расписание сеансов Жұмақтан билет, 2026 в Экибастузе

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Сахарная фабрика
Сахарная фабрика
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
