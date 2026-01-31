Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Құшақташы мама Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Экибастузе 1 февраля 2026

Расписание сеансов Құшақташы мама, 1 февраля 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 31 Завтра 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, KZ
18:55 от 2100 ₸ 20:25 от 2500 ₸ 22:15 от 2300 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше