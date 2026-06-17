Меню
Киноафиша
Экибастуз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Экибастузе
20 июня 2026
Расписание сеансов Зверолюция, 20 июня 2026 в Экибастузе
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
17
Завтра
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
14:10
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лучшие сериалы НТВ, у которых выйдет продолжение в 2026 году: №3 в эфире уже 12 лет
История Арвен и Арагорна покажется цветочками: 3 предания Толкина, которые Джексону точно стоит экранизировать
Достойный конкурент «Хрустального»: этот сериал с Васильевым зря бросают после первой серии — дальше самое интересное
Не только «Дом дракона»: 3 зарубежных сериала, благодаря которым вторая половина июня будет особенной
Не в кровати, но зато с карликом-шутом под боком: правда о родах в гареме, которую скрыли в «Великолепном веке»
Микс из «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки»: новый сериал Ридли Скотта — находка для любителей триллеров
Пока ждем «Первый отдел»: на НТВ вернулся культовый хит с новым сезоном — зрителей ждет захватывающее детективное расследование
Мишка Карась и Нора больше никогда не увидели бы Гоцмана: мало кто знает, что у «Ликвидации» была другая концовка
В Сеть утекли спойлеры к 3 сезону «Дома дракона», и фандом уже бунтует: такого «слива» Зеленых никто не ждал
Первый канал вытащил из закромов ретро-детектив с Александром Дьяченко: мог бы стать главным хитом июня, если бы не минусы
В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок
Для тех, кто скучает по «Псу» и честным операм: НТВ выпустил в эфир новый детективный сериал — рассказываем, о чем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667