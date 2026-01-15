Меню
Киноафиша Фильмы Ойын Расписание сеансов Ойын, 2026 в Экибастузе 19 января 2026

Расписание сеансов Ойын, 19 января 2026 в Экибастузе

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
23:10 от 1500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Сахарная фабрика
Сахарная фабрика
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
