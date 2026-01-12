Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ойын Расписание сеансов Ойын, 2026 в Экибастузе

Расписание сеансов Ойын, 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
21:40 от 1700 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл
Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно
Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки»
Тони Сопрано — не единственный гангстер на телевидении: 3 крутых сериала про мафию, где страсти кипят не меньше, чем в «Крестном отце»
Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять
Есть даже спин-оффы про футбол и карантин: 6 малоизвестных сериалов из вселенной «Маши и Медведя»
Кто в «Жмурках» реально выживает по законам девяностых? Подсказка: точно не Михалыч
Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки
Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря
Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше