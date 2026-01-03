Меню
Киноафиша
Экибастуз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Экибастузе
6 января 2026
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 6 января 2026 в Экибастузе
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
пн
5
вт
6
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
10:00
от 1000 ₸
22:10
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Каверин мог убить Сашу Белого, но не стал: вырезанная из «Бригады» сцена отвечает на главный вопрос сериала
Блокбастер со звездой Голливуда, ответ «Брату 2» и еще 3 фильма, которые так и не успел снять Балабанов
303 856 959 просмотров не могут ошибаться: почему именно «Бум-бум-барашек» стал самой неожиданной хит-серией «Маши и Медведя»
Хюррем души не чаяла в Мехмеде и Михримах, но этого ребенка не любила: сама испортила его судьбу
Сюжет этих 3 фантастических сериалов от Netflix обсуждают и спустя годы: после финала будет о чем подумать
Пересмотрели все советские хиты? Тогда вот вам тест — угадайте, из каких фильмов эти 5 фраз
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах
Не «Невский», но бьет по тем же точкам: детективный сериал с Антоном Васильевым, который многие упустили в 2019 году
Вовсе не крестражи лишили Тома Реддла человеческого лица: эта мрачная теория ожила спустя 17 лет после выхода книги
Почему плохой человек — это именно «редиска»: слово придумали не в «Джентльменах удачи»
Коржик с Карамелькой могли выглядеть совсем по-другому: почему главные герои «Трех котов» именно рыжие
Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667