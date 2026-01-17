Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Дәстүр: Теріс бата Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Экибастузе 18 января 2026

Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 18 января 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, KZ
17:35 от 1900 ₸
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Сахарная фабрика
Сахарная фабрика
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше