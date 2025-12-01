Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Bayguys Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Экибастузе 12 декабря 2025

Расписание сеансов Bayguys, 12 декабря 2025 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Bayguys»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
14:40 от 1500 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео)
«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»
Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив
Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему?
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится
«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл
Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше