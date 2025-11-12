Меню
Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Экибастузе
12 ноября 2025
Расписание сеансов Ауру, 12 ноября 2025 в Экибастузе
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, KZ
00:05
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить
Задолго до «Дюны»Вильнева: 3 мини-сериала в жанре фэнтези, о которых мало кто слышал
Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100%
«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа
Никакая она не Антонина! Всю жизнь ошибались: как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата»
Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей
Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне
Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов
Зачем в «Игре престолов» Старкам раздали по лютоволку? Ответ скрыт в древней магии
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится
Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик
