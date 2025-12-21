Меню
Фильмы
Ассасин: Смертельная битва
Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 2025 в Экибастузе
22 декабря 2025
Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 22 декабря 2025 в Экибастузе
20:50
от 400 ₸
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
23:40
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2009, Россия, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
В 2026 году НТВ порадует зрителей дуэтом Маякина и Устюгова: этот сериал уже обещает стать «бомбой» среди хитов
Миядзаки экранизировал только «Ходячий замок», но есть еще две книги: и в них тоже есть Хаул, Софи и волшебный дом
Этот сериал от создателей «Последнего богатыря» покажет русские сказки в жанре young adult: одну из главных ролей сыграет Чурсин
Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней
Хоть Эдди и умер в конце 4 сезона «Очень странных дел», фанаты уверены, что он вернется в финале: правда, с одной оговоркой
Кэмерон третий фильм пытается его убить, и все никак: так что стало с Куоритчем в финале «Аватара: Пламя и пепел»?
Так кто же создал Инженеров во вселенной «Чужого»? Ридли Скотт не дал четкого ответа, но оставил подсказку
Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из советской сказки «Морозко»: конечно, мачехой никто быть не захочет
Джордж Мартин назвал лучшего дракона, появлявшегося на экранах: это не Дрогон, и даже не Вхагар из «Дома дракона»
На этой неделе фаворитами ИВИ стали 3 проекта: что удивительно, на 2 месте оказалась военная драма «Август»
В «Иван Васильевиче» царь закусывал водку этими бутербродами со шпротами: рецепт простой и знакомый всем зрителями
Таким ли хорошим был Мальчик-который-выжил: подсчитали, сколько раз Поттер использовал Непростительные
