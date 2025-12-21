Меню
Киноафиша Фильмы Ассасин: Смертельная битва Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 2025 в Экибастузе 22 декабря 2025

Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 22 декабря 2025 в Экибастузе

Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
23:40 от 2000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2009, Россия, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
