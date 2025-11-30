Меню
Киноафиша
Экибастуз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сомния. Кошмар вернулся
Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 2025 в Экибастузе
30 ноября 2025
Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 30 ноября 2025 в Экибастузе
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
29
Завтра
30
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сомния. Кошмар вернулся»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
23:55
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Стометровка
Отзывы
2025, Япония / США, анимация, драма, спорт
Хэмилтон сказала, что будет с Сарой Коннор в следующем «Терминаторе»: таким сюжетом фанаты точно останутся недовольны
Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно
А ведь Стивен Спилберг снял «Челюсти» по книге: и финал хоррора был совсем другим
«Голодные игры» — практически полный плагиат японского фильма 2000 года: даже Тарантино выступил против Коллинз
Юрий Быков не всегда снимал шедевры: и дело не только в «Методе 3» — у одной драмы режиссера всего 6,2 на IMDb
Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается
От трогательной мелодрамы до яркого мюзикла: 4 фильма про мам, которые скрасят вечер перед праздником
Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе?
«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады
Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667