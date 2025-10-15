Меню
Фильмы
Жабайы
Расписание сеансов Жабайы, 2025 в Экибастузе
15 октября 2025
Расписание сеансов Жабайы, 15 октября 2025 в Экибастузе
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жабайы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
10:00
от 1000 ₸
