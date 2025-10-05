Меню
Киноафиша Фильмы Жабайы Расписание сеансов Жабайы, 2025 в Экибастузе 5 октября 2025

Расписание сеансов Жабайы, 5 октября 2025 в Экибастузе

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, KZ
10:05 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
