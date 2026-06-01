Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Пропасть Расписание сеансов Пропасть, 2026 в Экибастузе 10 июня 2026

Расписание сеансов Пропасть, 10 июня 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пропасть»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
14:50 от 1000 ₸ 19:40 от 1000 ₸
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Пассажир
Пассажир
2026, США, ужасы
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Құт
Құт
2026, Казахстан, драма
Саурона победил вовсе не Фродо и даже не Гэндальф: его главная слабость была у зрителей на виду всю трилогию
Не только «Берсерк» и «Рейтинг короля»: 7 мощных аниме-сериалов в духе «Властелина колец»
3 триллера, которые поражают финалом даже самых внимательных — готовьтесь, вас будут водить за нос до последнего
В «Ведьмаке» эльфы и люди на дух друг друга не переносят: и причина у этой ненависти действительно веская
Устали от «Великолепного века»? Попробуйте эти 4 турдизи (и с Ибрагим-пашой в том числе) — драмы не меньше, рейтинг выше
Думаете, «Звонок» самый страшный? Как бы не так: эти японские хорроры сносят крышу и калечат психику
«Тяжело было с Шибановым»: звезда «Первого отдела» без прикрас рассказал, что творилось на съемках
На уровне «Метода» и даже лучше: 5 российских сериалов, после которых кошки скребут на душе
В «Игре престолов» о ней ни слова: кем была мать Дейенерис и почему ее история — самая страшная в саге
Лучшие шпионские фильмы Netflix, от которых не оторваться: один из них снял Гай Ричи, в другом любуемся Питтом
Пообещала себе включить на часок — а оказалась в ловушке: этот детективный сериал 2024 года держит за горло до самого финала
Даже тут обманули! Оказалось, Тося в «Девчатах» разливала по тарелкам вовсе не суп — вот что на самом деле ели актеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше