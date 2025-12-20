Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Три кота. Путешествие во времени Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Экибастузе 23 декабря 2025

Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 23 декабря 2025 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 20 Завтра 21 пн 22 вт 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три кота. Путешествие во времени»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
12:00 от 1200 ₸ 14:50 от 1500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Волчок
Волчок
2009, Россия, драма
Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты
Не только Тирион Ланнистер из «Игры престолов»: 5 ролей Питера Динклейджа, которые доказывают его величие даже при росте 135 см
После этой серии «Далекого города» турки закидали RTÜK жалобами: грозят даже закрыть сериал
Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция
У Коржика, Карамельки и Компота куда больше общего с «Гарри Поттером», чем кажется: взгляните на эту троицу и все поймете
В 2026 году НТВ делает ставку на эти 5 российских сериалов: будет жестко, бескопромиссно и драматично
Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем
Сериал на НТВ «Большая вода» так и не стал хитом, вроде «Первого отдела»: но один плюс зрители все выделили
В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют
Одна фамилия меняет все: скрытый смысл финала «Оно: добро пожаловать в Дерри», который многие пропустили (спойлеры и пасхалки)
«Галя там одна в Москве, а я тут на полу в Ленинграде»: зрители назвали самые любимые фразы из «Иронии судьбы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше