Дело семейное
Расписание сеансов Дело семейное, 2025 в Экибастузе
19 января 2026
Расписание сеансов Дело семейное, 19 января 2026 в Экибастузе
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
14:30
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Сахарная фабрика
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
