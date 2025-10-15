Меню
Фильмы
Ифрит 2
Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Экибастузе
15 октября 2025
Расписание сеансов Ифрит 2, 15 октября 2025 в Экибастузе
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
14
Завтра
15
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
17:40
от 1000 ₸
23:00
от 1000 ₸
Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена
Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали?
№2 испугал и потряс 99 критиков из 100: 3 мистических триллера Netflix с неприлично высокими рейтингами
Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это
«Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли
Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили
Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых»
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну
Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»?
Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера
