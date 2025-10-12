Меню
Киноафиша Фильмы Ифрит 2 Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Экибастузе 12 октября 2025

12 октября 2025
Как купить билеты на сеанс фильма «Ифрит 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, KZ
17:40 от 1700 ₸ 23:00 от 1500 ₸
