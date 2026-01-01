Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Флибубу Расписание сеансов Флибубу, 2025 в Экибастузе 30 января 2026

Расписание сеансов Флибубу, 30 января 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Флибубу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
12:00 от 1600 ₸ 15:35 от 1800 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
13:20 от 1500 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше