Фильмы
Стич-Хэд. Хранитель монстров
23 декабря 2025
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Кинотеатр
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
10:00
от 1000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Волчок
Отзывы
2009, Россия, драма
