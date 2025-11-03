Меню
Фильмы
Волшебный домик Габби в кино
Расписание сеансов Волшебный домик Габби в кино, 2025 в Экибастузе
3 ноября 2025
Расписание сеансов Волшебный домик Габби в кино, 3 ноября 2025 в Экибастузе
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о мультфильме
Завтра
31
сб
1
вс
2
пн
3
вт
4
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Волшебный домик Габби в кино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
10:00
от 1000 ₸
14:50
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
