Киноафиша Фильмы Стометровка Расписание сеансов Стометровка, 2025 в Экибастузе 30 ноября 2025

Расписание сеансов Стометровка, 30 ноября 2025 в Экибастузе

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
16:40 от 1700 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Сомния. Кошмар вернулся
Сомния. Кошмар вернулся
2025, Индонезия, ужасы
