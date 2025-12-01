Меню
Киноафиша Фильмы Ёлки 12 Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Экибастузе 24 декабря 2025

Расписание сеансов Ёлки 12, 24 декабря 2025 в Экибастузе

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
14:30 от 1500 ₸ 19:50 от 2000 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
16:00 от 1000 ₸ 21:40 от 1000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
