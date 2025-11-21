Меню
Фильмы
Злая. Часть 2
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Экибастузе
21 ноября 2025
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 21 ноября 2025 в Экибастузе
Как купить билеты на сеанс фильма «Злая. Часть 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
10:00
от 1500 ₸
12:30
от 1800 ₸
16:55
от 2200 ₸
19:25
от 2200 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
11:40
от 1200 ₸
16:30
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
