Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Убийцы Расписание сеансов Убийцы, 2023 в Экибастузе 22 февраля 2026

Расписание сеансов Убийцы, 22 февраля 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Убийцы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
23:55 от 2300 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
А что, если Купер — вовсе не агент ФБР? Эта теория о «Твин Пиксе» переворачивает сюжет с ног на голову
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»
Снималась в «Спасской» и не только: как выглядит поздняя дочь Татьяны Догилевой — скрывается под другой фамилией
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны»
KION вычислил 10 самых популярных детективных сериалов в России: и не ищите в списке «Первый отдел» и «Невский»
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Заметят самые зоркие: 5 киноляпов из сериала «Интерны» — особенно забавный с бутербродом
2 крутых британских детектива с атмосферой, интригой и пятью сезонами впереди: начните смотреть в эти выходные
Не только интриганка Фирузе из «Великолепного веека»: эта роль Джансу Дере понравилась в разы больше — очередное чудо турдизи
Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда
Умерли голодной смертью в пустыне или все-таки спаслись: что стало с доктором Альбьери и Лео в финале «Клона»
Мощный ответ «Склифосовскому»: жду не дождусь именно этот сериал о медиках — что известно о «Пироговке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше