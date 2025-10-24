Меню
Расписание сеансов Спрингстин. Избавь меня от небытия, 2025 в Экибастузе

Вся информация о фильме
Сегодня 24
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
19:25 от 2200 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
