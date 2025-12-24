Меню
Киноафиша Фильмы Вечность Расписание сеансов Вечность, 2025 в Экибастузе 28 декабря 2025

Расписание сеансов Вечность, 28 декабря 2025 в Экибастузе

Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
11:40 от 1200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
