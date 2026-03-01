Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Экибастузе 8 марта 2026

Расписание сеансов К себе нежно, 8 марта 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
14:20 от 2000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Думала, уже все новинки Netflix пересмотрела, а потом нашла этот сериал 2026 года: 8 эпизодов можно залпом глянуть целиком
Кавилл из «Ведьмака» и Тормунд из «Игры престолов» встретятся у Гая Ричи — что известно о новом фильме
«Настоящий визуальный фейерверк»: сериал «Хранилище 13» называют скрытой жемчужиной фантастики, а вы его пропустили
144 этажа тайн скоро раскроют главный секрет: когда выйдут 3 и 4 сезоны «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон
«Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио»
Вот это красавец! Любите Брагина из «Первого отдела»? Посмотрите этот сериал с Колесниковым — рейтинг 8,2 и место в топ-250
Финал «Первого отдела» уже забыт: зрители НТВ вовсю обсуждают другой сериал — стартовал недавно, а уже шумно
Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта
Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам?
Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе
Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше