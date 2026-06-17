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Киноафиша Фильмы Холоп 3 Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Экибастузе 19 июня 2026

Расписание сеансов Холоп 3, 19 июня 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Холоп 3»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
19:30 от 1700 ₸
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