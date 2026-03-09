Меню
Невеста!
Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Экибастузе
9 марта 2026
Расписание сеансов Невеста!, 9 марта 2026 в Экибастузе
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Невеста!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
23:00
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Супер Мишка
Отзывы
2024, Китай, приключения, анимация
