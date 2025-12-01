Меню
Киноафиша Фильмы Пять ночей с Фредди 2 Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Экибастузе 22 декабря 2025

Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 22 декабря 2025 в Экибастузе

Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
13:10 от 1500 ₸
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Крушитель
2025, США, биография, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
2009, Россия, драма
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
