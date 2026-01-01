Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Отец, мать, сестра, брат Расписание сеансов Отец, мать, сестра, брат, 2025 в Экибастузе 18 января 2026

Расписание сеансов Отец, мать, сестра, брат, 18 января 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Отец, мать, сестра, брат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Maxi Cinema ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
13:45 от 2000 ₸
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Сахарная фабрика
Сахарная фабрика
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше