Меню
Киноафиша
Экибастуз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 2025 в Экибастузе
20 января 2026
Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 20 января 2026 в Экибастузе
Билеты
О мультфильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о мультфильме
Завтра
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Люмьер
г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
11:40
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Сахарная фабрика
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате
Марио в космосе, Сайлент Хилл по канону и новый «Мортал Комбат»: главные фильмы 2026 года по играм
Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович
Досмотрели «Гамнет»? Включайте эти два фильма – они идеально подойдут тем, кто полюбил новинку
Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс
Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1
У этого сериала про Годзиллу 7,0 на IMDb: 2 сезон «Монарха: Наследние монстров» стартует 27 февраля на Apple TV (новый трейлер уже тут)
Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле
От тизера новой «Мумии» у меня побежали мурашки: ничего общего в духе приключений с Бренданом Фрейзером больше не будет
«Мертвая царица собралась замуж за Алешу»: не советую всем смотреть эту часть «Трех богатырей» — дочь разрыдалась прямо в кинотеатре
Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667