Меню
Киноафиша
Экибастуз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Экибастузе
22 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 22 декабря 2025 в Экибастузе
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Завтра
22
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
2D, RU
10:10
от 1500 ₸
18:00
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2009, Россия, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Кэмерон третий фильм пытается его убить, и все никак: так что стало с Куоритчем в финале «Аватара: Пламя и пепел»?
Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из советской сказки «Морозко»: конечно, мачехой никто быть не захочет
Хоть Эдди и умер в конце 4 сезона «Очень странных дел», фанаты уверены, что он вернется в финале: правда, с одной оговоркой
Джордж Мартин назвал лучшего дракона, появлявшегося на экранах: это не Дрогон, и даже не Вхагар из «Дома дракона»
На этой неделе фаворитами ИВИ стали 3 проекта: что удивительно, на 2 месте оказалась военная драма «Август»
Таким ли хорошим был Мальчик-который-выжил: подсчитали, сколько раз Поттер использовал Непростительные
Так кто же создал Инженеров во вселенной «Чужого»? Ридли Скотт не дал четкого ответа, но оставил подсказку
В 2026 году НТВ порадует зрителей дуэтом Маякина и Устюгова: этот сериал уже обещает стать «бомбой» среди хитов
Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней
Миядзаки экранизировал только «Ходячий замок», но есть еще две книги: и в них тоже есть Хаул, Софи и волшебный дом
Этот сериал от создателей «Последнего богатыря» покажет русские сказки в жанре young adult: одну из главных ролей сыграет Чурсин
В «Иван Васильевиче» царь закусывал водку этими бутербродами со шпротами: рецепт простой и знакомый всем зрителями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667