Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Трон: Арес Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Экибастузе

Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Трон: Арес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?
«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист
Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой
Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?
Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил
Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась
Что скрывалось под маской Белого Пламени в «Ведьмаке»? Не божество и даже не маг — обычный человек
«Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном?
Не только хайды, оборотни и экстрасенсы: посчитали все способности изгоев в «Уэнсдей» — их оказалось 14
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше