Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Экибастузе 4 января 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 4 января 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
13:10 от 1500 ₸ 18:20 от 1700 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Так кто заказал Сашу Белого в конце «Бригады»? Всего одна фраза Каверина рушит всю логику сюжета
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
Нравится, как играет на нервах «Игра в кальмара»? Эти 3 сериала-триллера справляются с задачей не хуже
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить
Каллены — вовсе не вампиры?! В Сети наконец разобрались, что не так с семьей Эдварда из «Сумерек»
Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год
У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом
Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор
Пока ждете 8 сезон «Невского»: вот 2 захватывающих российских детектива НТВ, которые смотрятся на одном дыхании
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице
Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми
Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше