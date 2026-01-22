Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Возвращение в Сайлент Хилл Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 2026 в Экибастузе 25 января 2026

Расписание сеансов Возвращение в Сайлент Хилл, 25 января 2026 в Экибастузе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
14:50 от 1500 ₸ 21:30 от 1700 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Сахарная фабрика
Сахарная фабрика
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше