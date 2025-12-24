Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Экибастузе 30 декабря 2025

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 30 декабря 2025 в Экибастузе

Сегодня 24 Завтра 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Люмьер г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49 Б\1
2D, RU
18:10 от 1700 ₸ 21:50 от 1700 ₸
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Анаконда
2025, США, комедия
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Крушитель
2025, США, биография, драма
