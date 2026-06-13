Меню
Киноафиша
Бейнеу, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Бейнеу
15 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 15 июня 2026 в Бейнеу
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
22:10
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Не только «Маша и Медведь»: 5 настолько хороших российских мультсериалов, что их даже выкупил Netflix
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
До уровня «Невского» не дотягивает, но посмотреть стоит, чтобы узнать : а как быстро вы угадаете, кто убийца в этом детективе НТВ?
Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе
Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?
Хёрли появился в церкви, а значит, умер, но что же стало с Островом? Эта загадка дает шанс для перезапуска «Остаться в живых»
Почему Барбаросса в «Великоленом веке» говорил Сулейману, что у него нет семьи? В итоге его дочь стала женой Мустафы
Эти 3 сериала Paramount+ легко можно осилить в выходные: начнете в пятницу и закончите с финальными титрами
Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»
Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты
Даже у трилогии «Властелин колец» был существенный изъян: Джексон лишил Фродо важнейшей сцены — знают лишь читатели
Штирлиц зашел в уборную разведуправления — и увидел там кран из СССР: что ещё советского проскользнуло в «17 мгновениях весны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667