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Кассандра
Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Бейнеу
14 июня 2026
Расписание сеансов Кассандра, 14 июня 2026 в Бейнеу
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Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
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от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын
ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
20:40
от 1200 ₸
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Кассандра
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