Если «Кольца власти» от Prime Video до этого не зашли, то можно и не начинать: только в 3 сезоне начнется жара

Кто самый сильный из всех Терминаторов: Т-800 по сравнению с ним просто тюфяк

Пересмотрела «Невский» на НТВ и только сейчас нашла самый бесячий сезон — и нет, не седьмой: «До тошноты просто»

Этот ретро-детектив с Вилковой посмотрите за одни выходные: рейтинг 8,1, странно, что о проекте мало кто слышал

Переводчица «Одиссеи» назвала фильм Нолана отвратительным и неубедительным: вот что не так с экранизацией

Молодые родители пройдут этот тест за 1 минуту: угадайте 6 советских фильмов только по кадрам детских колясок

Соболев против «Мориарти в погонах»: НТВ раскрыл подробности 3 сезона сериала «Тверская»

Почему Кики перестает летать в «Ведьминой службе доставки»? Миядзаки неспроста переписал оригинальную историю

Сборы уже больше 230 млн рублей, но ждать ли 3 часть «На деревню дедушке»? Стоянов ответил на этот и другие вопросы о летнем хите

Маринетт на самом деле не дочь Тома и Сабины? Эта теория о мультике «Леди Баг и Супер-Кот» слишком похожа на правду

За это героев «Служебного романа» уволили бы сейчас с позором: в современном офисе такое немыслимо