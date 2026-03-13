Меню
Yйлену оңай
Расписание сеансов Yйлену оңай, 2026 в Бейнеу
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
ул. Қосай ата, 4/3
2D, KZ
19:45
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Yйлену оңай
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Прыгуны
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
